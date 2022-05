LSG के ऑलराउंडर ने ठोका टीम इंडिया में वापसी का दावा, शास्त्री बोले- ऐसे ही परफॉर्म करो, पूरा मौका है

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 11 मई: गुजरात टाइटंस की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2022 के 57वें मुकाबले में बुरी तरह से धोकर रख दिया। इस सीजन में गुजरात के बाद दूसरी सबसे मजबूत टीम लखनऊ की ही दिखाई दी है। सच यह है कि कागजों में एलएसजी गुजरात से भी ज्यादा ताकतवर नजर आती है क्योंकि उनके पास ऑलराउंडरों की भरमार है। टीम के ऐसे ही एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं क्रुणाल पांड्या।

English summary

IPL 2022: Ravi Shastri is sure Lucknow Super Giants all rounder Krunal Pandya will be in Team India if he keeps performing like in this IPL season