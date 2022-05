KKR ने अपने कोच ब्रेंडन मैकुलम को दी भावभीनी विदाई, वो शख्स जिसने सबको खुलकर खेलने दिया

Cricket

मुंबई, 20 मई: कोलकाता नाइट राइडर्स के चर्चित कोच ब्रेंडन मैकुलम का कोचिंग कार्यकाल समाप्त हो गया है क्योंकि केकेआर आईपीएल 2022 प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब नहीं रह पाए। इसलिए मैकुलम को अब यहीं से टीम को अलविदा कहना होगा। वे अब इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम के कोच के रूप में पदभार संभालेंगे।

ब्रेंडन मैकुलम के कोच के रूप में, कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंच गया था जहां उनको चेन्नई सुपर किंग्स से हार मिली।

जैसे ही केकेआर ने ब्रेंडन मैकुलम को अलविदा कहा, कई खिलाड़ियों ने अपने कोच को भावभीनी विदाई दी।

सुनील नरेन ने कहा, "यह कुछ समय पहले शुरू हुआ था जब मैंने केकेआर में एक खिलाड़ी के रूप में शुरुआत की थी और मैं एक कप्तान और कोच के रूप में उनके अधीन खेला था। वह एक अद्भुत इंसान हैं, वह अपने खिलाड़ियों की तलाश करते हैं और हमेशा देखते हैं कि उन्हें क्या पसंद हैं।"

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है।

