केवल 1 छक्का बल्ले ने मारा, बाकी 7 मसल्स ने, आंद्रे रसेल बोले- जानता हूं मैं क्या कर सकता हूं

Cricket

oi-Antriksh

मुंबई, 2 अप्रैल: कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने शुक्रवार को पंजाब किंग्स के लिए एक शानदार जीत दर्ज की। केकेआर ने पंजाब द्वारा दिए गए 138 रनों के टारगेट को केवल 14.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। इतनी जल्दी ये टारगेट हासिल करने में आंद्रे रसेल ने सबसे अहम भूमिका निभाई जिन्होंने केवल 31 गेंदों पर ही 70 रनों की पारी खेली दी और अंत तक नाबाद रहे। इस पारी में केवल 2 चौके लगे लेकिन 8 छक्कों की बरसात हुई। रसेल का विध्वंसक रूप काफी समय बाद देखने के लिए मिला है।

English summary

IPL 2022: Andre Russell reveals only one six hit the middle of bat, says he knows what could he do