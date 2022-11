VIDEO: अचानक 'हिटमैन' के पास पहुंचा छोटा फैन, गार्ड ने पकड़ा तो आंखों से बहने लगे आंसू, फिर रोहित ने आकर...

Cricket

India vs Zimbabwe, 42nd Match, Super 12 Group 2 Highlights: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। क्रिकेटर्स के प्रति फैंस की दीवानगी अक्सर देखने को मिलती रहती है। कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं जहां अपने फेवरेट खिलाड़ी से मिलने फैन मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर तक लाइव मैच में एंट्री मार चुके हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला भारत-जिम्बाब्वे मैच के दौरान देखने को मिला।

सुरक्षाघेरा तोड़कर रोहित से मिलने पहुंचा फैन

मेलबर्न में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा से उनका जबरा फैन मैदान पर सभी सुरक्षा इंतजामों को तोड़कर उनसे मिलने पहुंच गया। फैन मैदान में आते ही रोहित शर्मा के पास जाने लगा तभी मैदान के सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़कर बाहर निकालने का काम किया। रोहित के इस फैन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Little fan didn't get chance to meet Rohit Sharma... Nice gesture from Captain Rohit he talked with him... #RohitSharma𓃵 #T20worldcup22 #T20WorldCup pic.twitter.com/eQ4Pw6UJt2

रोहित को देखते ही हो गया भावुक

अपने पसंदीदा क्रिकेटर को इतने करीब से देखने के बाद यह फैन काफी भावुक हो गया। वह मैदान पर ही रोने लगा। फैन को रोता देख रोहित शर्मा ने सिक्योरिटी गार्ड से फैन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने की सिफारिश की। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वाले उसे वापस पवेलियन ले गए। फैन के प्रति रोहित का ऐसा भाव देखकर सोशल मीडिया पर फैंस जमकर कप्तान की तारीफ कर रहे हैं।

A fan invaded the field today to meet Rohit Sharma, he was in tears when he came close to Rohit.

The fan has been fined 6.5 Lakhs INR for invading the field. pic.twitter.com/CmiKIocTHf