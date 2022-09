IND vs SL: अंपायर ने केएल राहुल को गलत तरीके से दिया OUT तो रोहित शर्मा हुए मायूस, कमंटेटर ने भी उठाए सवाल

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 6 सितंबर। श्रीलंका के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। दूसरे ओवर में ही केएल राहुल के रूप में भारत को बड़ा झटका लगा। एशिया कप में अब तक केएल राहुल अपनी लय हासिल करने में सफल नहीं हो सके हैं। केएल राहुल के बाद विराट कोहली भी क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए।

केएल राहुल को आउट देने पर उठे सवाल

दूसरे ओवर में महेश तीक्षाना की गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगाया। इसके बाद अगली गेंद पर भी उन्होंने आगे आकर खेला, लेकिन गेंद उनके पैर से जा टकराई। महेश तीक्षाना ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया। इसके बाद केएल राहुल रिव्यू का इस्तेमाल किया। थर्ड अंपायर ने लंबे समय तक बड़ी स्क्रीन पर इस घटना का रिप्ले देखा और अंत में केएल राहुल को आउट करार दे दिया।

कमंटेटर ने भी उठाए सवाल

केएल राहुल के आउट होने के बाद हिंदी कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा ने कहा कि केएल राहुल को गलत तरीके से आउट दिया गया है। आकाश चोपड़ा के मुताबिक क्रिकेट के रूलबुक के मुताबिक बल्ला और पैड जब साथ हो तो गेंद को बल्ले से लगा हुआ माना जाता है और ऐसे में एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने सॉफ्ट सिंगनल आउट करार दिया था। लिहाजा राहुल को वापस लौटना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी फैंस अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

The worst decision by third empire it was clearly seen that ball touched bat 😑 @klrahul #INDvsSL #RohitSharma𓃵 — Bhoomi.R.Gulwani (@Bhoomigulwani) September 6, 2022

रोहित शर्मा भी हुए हैरान

राहुल को थर्ड अंपायर ने काफी विचार-विमर्श के बाद एलबीडब्ल्यू दिया। नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद रोहित शर्मा केएल राहुल के आउट होने के बाद काफी मायूस नजर आए। रोहित का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। श्रीलंका की कोशिश अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले सुपर फोर मुकाबले में चार विकेट से जीतने के बाद जीत के सिलसिले को जारी रखने की होगी।

🧑‍🏫 Professor Jadhav promoted our very own consistent Sir KL to the LORD KL RAHUL🔥🔥 #INDvSL pic.twitter.com/pf9dQa14OD — Shivam Insa (@ShivamI59761087) September 6, 2022

Waste fellow @klrahul ...he is always waste....y great opener Dhawan miss Aisa cup......so many bad words for Kl rahul — Arunkrish (@Arunkri19) September 6, 2022

जानिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भारत: केएल राहुल, रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह।

श्रीलंका: पथुम निसानका, कुसल मेंडिस, चरित असलंका, दनुष्का गुणथिलका, दासुन शनाका (कप्तान), भानुका राजपक्षे, वनिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश तीक्षाना, असिथा फर्नांडो, दिलशान मधुशंका।

Story first published: Tuesday, September 6, 2022, 20:36 [IST]