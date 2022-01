पुजारा-रहाणे को फैंस ने कर दिया रिटायर, सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी दो बल्लेबाज चेतेश्वप पुजारा और अजिंक्य रहाणे साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में बुरी तरह से फ्लाॅप साबित हुए हैं। केपटाउन में तीसरे और निर्णायक टेस्ट के तीसरे दिन पहले मार्को जेनसन ने पुजारा को सस्ते में आउट किया। वह 9 रन बनाकर चलते बने। फिर जब रहाणे पर जिम्मेदारी आई तो वह भी कगिसो रबाडा का शिकार होते हुए 1 रन पर आउट हो गए। अब सोशल मीडिया पर फैंस ने पुजारा-रहाणे को रिटायर कर दिया। इसके लिए उन्होंने हैश टैग थैंक्यू यू रहाणे पुजारा ट्रेंड में ला दिया।

पुजारा-रहाणे के लिए यह सीरीज करो या मरो स्थिति जैसी थी, लेकिन दोनों ही छाप छोड़ने में नाकाम रहे। जब टीम को उनकी सख्त जरूरत पड़ी तो वह आउट होकर चलते बने। दोनों बल्लेबाजों को बाहर करने के लिए भी कई दिनों से मांगे उठ रहीं हैं। हालांकि कुछ दिग्गजों ने बचाव भी किया। वहीं बीसीसीआई की ओर से भी बयान आया कि रहाणे को कम से कम एक माैका देना चाहते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि रहाणे के साथ-साथ पुजारा को भी जगह गंवानी पड़ सकती है क्योंकि कई युवा खिलाड़ी कतार में हैं। ऐसे में ट्विटर पर दोनों अनुभवी बल्लेबाजों को लेकर प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई।

This should be the end of Rahane's test career. #ThankYouRahane pic.twitter.com/wF8169rvjy — Kavyansh (@KohliisGoat) November 28, 2021

रहाणे 2020 और 2021 में 38.85 और 19.57 के औसत से अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। रहाणे ने अक्टूबर 2019 के बाद से सिर्फ 1 शतक बनाया है और बार-बार असफल होने के बाद उनका करियर औसत 40 से नीचे चला गया। 2017 में, उनका औसत 34.62 का था, उसके बाद 2018 में 30.66 था। रहाणे ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की 6 पारियों में 48, 20, 0, 58, 9, 1 का स्कोर किया। वहीं पुजारा पहले मैच की पहली पारी में वह तो खाता भी नहीं खोल सके थे। उन्होंने 6 पारियों में 0, 16, 3, 53, 43, 9 का स्कोर किया जो उनके अनुभव के हिसाब से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।

Thank You Rahane🥺

We will never forget your contribution for ICT,never,God bless you.

Happy Retirement 🥺❤️ #ThankYouRahane #Heartbroken💔 pic.twitter.com/FfFt5BWTQk — tauseef🦇 (@pascal_ak_) January 13, 2022

Dravid : stay at the crease, Runs will come

Rahane :#ThankYouRahane pic.twitter.com/eeNCMgPu2h — Aryan (@Aryan90007319) January 13, 2022

Best wishes to Rahane for second innings of his life.#ThankYouRahane You have very good knocks but now you are Finished never ever comeback to cricket. 👌☺️ Rahane is Finished#SAvsIND pic.twitter.com/zDO6eq9t5w — DON (@JustinOffcl) January 13, 2022

Story first published: Thursday, January 13, 2022, 16:29 [IST]