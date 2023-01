IND vs NZ: पंड्या के साथ अंपायर ने की सरेआम नाइंसाफी, हार्दिक का टूटा दिल, मचा बवाल

India vs New Zealand, 1st ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में हार्दिक पंड्या को तीसरे अंपायर ने आउट करार दिया। जिसके बाद उनके आउट पर चर्चाओं का दौर जारी है।

Cricket

oi-Amit Kumar

India vs New Zealand, 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने दमदार शुरुआत की। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में अपने वनडे करियर का तीसरा शतक भी जड़ने का काम किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी निभाई। रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलने से चूक गए, लेकिन गिल ने कोई गलती नहीं की।

IND vs NZ: रोहित शर्मा बने भारत के नए सिक्सर किंग, तोड़ डाला महेंद्र सिंह धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड

पंड्या के आउट पर मचा बवाल

भारतीय टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हार्दिक पंड्या अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। वह 38 गेंद पर 28 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। हार्दिक पंड्या को डेरेल मिचेल ने 40वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट किया। लेकिन पंड्या आउट के फैसले से खुश नहीं थे। वह निराश होकर पवेलियन की तरफ वापस लौट गए। ऐसा लग रहा था कि विकेटकीपर टॉम लाथम के ग्लव्स से वेल्स गिरी है।

OUT OR NOT OUT #INDvsNZ #hardik

KOE ANDHA BHI BTA SAKTA H KI PANDYA OUT NHI H pic.twitter.com/qRks1CY1gH — Nur khan (@1Nurkhan) January 18, 2023

कैफ ने बताया अंपायर का गलत फैसला

इस घटना के बाद मैच की कमेंट्री कर रहे मोहम्मद कैफ ने भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अंपायर ने यहां पंड्या के साथ नाइंसाफी की है। वह पूरी तरह से नॉट आउट पाए गए थे। कैफ ने कहा कि अंपायर से यहां गलती हो गई है। उन्होंने अपना फैसला सुनाने में जल्दबाजी कर दी है। यहां पंड्या आउट नहीं थे, इसके बावजूद उन्हें पवेलियन लौटना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होना जरूरी है।

Hardik Pandya is really unlucky, was a bad call from the third umpire #hardik #ICC #INDvNZ pic.twitter.com/1g6gGBa8rj — Anik Chandra Sen (@Aniksenofficial) January 18, 2023

फैंस ने जाहिर किया अपना गुस्सा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप से काफी ऊपर निकल रही है और बेल्स विकेटकीपर के दस्ताने से गिरी है। ऐसे में अंपायर का आउट वाला फैसला सभी को हैरान कर रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अंपायर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हार्दिक पंड्या अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मैच में गिल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ने का काम किया।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary India vs New Zealand Hardik Pandya given bowled out by third umpire despite Tom Latham gloves

Story first published: Wednesday, January 18, 2023, 17:30 [IST]