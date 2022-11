IND vs NZ: शुभमन गिल के अतरंगी शॉट्स ने जीता फैंस का दिल, राहुल की जगह मौका देने की हो रही है मांग

Cricket

oi-Amit Kumar

India vs New Zealand ODI Shubman Gill batting: भारतीय टीम के लिए शिखर धवन और शुभमन गिल ने एक बार जबरदस्त बल्लेबाजी की। दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 124 रनों की अहम साझेदारी निभाई। शुभमन गिल 65 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए। लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर डेवोन कॉन्वे ने उनका कैच पकड़ा। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने तीन छक्का और एक चौका लगाने का काम किया।

IND vs NZ 1st ODI: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर लिया गेंदबाजी का फैसला, सैमसन, उमरान मलिक की वापसी

गिल ने जड़ा अनोखा छक्का

अपनी इस पारी के दौरान शुभमन गिल ने मैट हेनरी के खिलाफ एक अपर-कट शॉट खेलकर छक्का लगाया। गिल के इस शॉट देखकर क्रिकेट फैंस हैरान रह गए। पिछले कुछ समय से बल्ले से लगातार फ्लॉप रहने वाले केएल राहुल की जगह शुभमन गिल को टीम में शामिल करने की बात सोशल मीडिया पर जोरों पर है। फैंस केएल की जगह गिल को भारतीय ओपनर के रूप में देखना चाहते हैं।

now that's what we call 'casual elegance' 😏 Watch Shubman Gill in action in the 1st #NZvIND ODI, LIVE & EXCLUSIVE on Prime Video: https://t.co/3btfvTeRUG#NZvINDonPrime #CricketOnPrime pic.twitter.com/HZbgALnXMx — prime video IN (@PrimeVideoIN) November 25, 2022

गिल-धवन की दमदार बल्लेबाजी

ईडन पार्क में वनडे सीरीज के पहले मैच में टॉस हारने के बावजूद भारत ने अच्छी शुरुआत की। शिखर धवन और शुभमन गिल ने एक बार फिर टीम के लिए शतकीय साझेदारी निभाने का काम किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 139 गेंदों में 124 रनों की साझेदारी की। गिल 50 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं कप्तान शिखर धवन ने 77 गेंदों में 72 रन बनाने का काम किया। टिम साउदी की गेंद पर फिन एलेन ने धवन का कैच पकड़ा। धवन ने अपनी पारी में 13 चौके लगाने का काम किया।

Shubman Gill is so much better than overhyped douchebag Kannadiga KL Rahul — Deltaco (@Deltaco36316641) November 25, 2022

Shubman gill

Agla

KL Rahul

Hai

Playing only for records

#INDvNZ — AbJ (@abhays9) November 25, 2022

जानें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

न्यूजीलैंड: फिन एलेन, डेवोन कॉन्वे, केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम लाथम (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंटनर, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary India vs New Zealand fans want Shubman Gill in Place of KL Rahul in Indian team

Story first published: Friday, November 25, 2022, 9:38 [IST]