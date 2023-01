IND vs NZ: 'ऐसे कौन मारता है भाई', शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने जीता फैंस का दिल

India vs New Zealand, 1st ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की। शुभमन गिल ने अपनी इस पारी में कई बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम किया।

Cricket

oi-Amit Kumar

India vs New Zealand, 1st ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा। इस दोहरे शतक के साथ ही उन्होंने कई खिलाड़ियों को पछाड़ने का काम भी किया। शुभमन गिल ने वनडे में सबसे तेज हजार रन बनाने के मामले में शिखर धवन और शुभमन गिल को पछाड़ दिया है। गिल ने महज 19 पारियों में ही अपने वनडे करियर का हजार रन पूरा कर लिया।

IND vs NZ: पंड्या के साथ अंपायर ने की सरेआम नाइंसाफी, हार्दिक का टूटा दिल, मचा बवाल

A beautiful knock with each shot being more elegant than the earlier one.

Can keep watching you bat @ShubmanGill! 👀🏏♥️#INDvNZ pic.twitter.com/DMyIoLNclw