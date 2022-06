राहुल-रोहित को बाहर करके मुझसे ओपनिंग कराओ, ईशान किशन ने कहा- मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना

Cricket

नई दिल्ली, 10 जून: भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने पांच मैचों की सीरीज के के पहले टी 20 में 48 गेंदों में 76 रन बनाए लेकिन वे अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार के बाद ईशान ने इस बात का मजाक बनाया है कि वे भारत के लिए पहली पसंद के सलामी बल्लेबाज बनने की संभावना रखते हैं।

English summary

IND vs SA: Ishan Kishan is not looking himself in race of opener as KL Rahul and Rohit Sharma are there