IND vs PAK मैच से पहले एक्टिव हुए 'मारो मुझे..' वाले मोमिन, कहा-'अफरीदी की जगह उतरूंगा मैदान में'

नई दिल्ली, 27 अगस्त। 28 अगस्त को दुबई के मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महा-मुकाबले पर दुनिया भर के खेल प्रमियों की निगाहें हैं। भले ही कागज और रिकार्ड के मामले में भारत की टीम पाकिस्तान पर भारी हो लेकिन 24 अक्टूबर 2021 में टी-20 विश्वकप में इंडिया को दस विकेट से हराने वाले पाकिस्तान के हौंसले इस बार काफी बुलंद हैं, वो जहां ये जीत दोहराने की पूरी कोशिश करेंंगे वहीं दूसरी ओर भारत हर हालत में इस हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगा, ऐसे में हर किसी को उम्मीद है कि इंडो-पाक के बीच एक रोमांचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा।

The great match between India and Pakistan will be played on August 28. but before this match, Pakistan star Shaheen Afridi, has been ruled out of the Asia Cup 2022, so 'Maro Mujhe Maro' fame Momin Shakib ready to play for Asia Cup 2022, here is his funny Video, please have a look.