IND vs NZ: 'टी-20 का हीरो बना वनडे में जीरो', सूर्यकुमार हुए फ्लॉप तो धवन पर फूटा फैंस का गुस्सा

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में बल्ले से धमाल मचाने वाले सूर्यकुमार यादव वनडे सीरीज में फ्ल़ॉप रहे हैं। तीसरे वनडे मैच में वह एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे।

New Zealand vs India, 3rd ODI Suryakumar Yadav: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में सूर्यकुमार यादव बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके। नंबर पांच पर बल्लेबाजी करने आए सूर्यकुमार यादव 10 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्यकुमार यादव को एडम मिल्ने ने स्लिप में टिम साउदी के हाथों कैच आउट कराया। सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन इस वनडे सीरीज में निराशाजनक रहा है।

सूर्यकुमार को रास नहीं आ रहा है नंबर पांच पोजिशन

टी-20 में नंबर तीन और चार पर बल्लेबाजी करने वाले सूर्यकुमार को वनडे सीरीज में लगातार नंबर पांच पर खिलाया गया है। सूर्यकुमार यादव ने टी-20 में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने पूरे साल बल्ले से एक से बढ़कर एक बेमिसाल पारी खेली है। लेकिन वनडे में सूर्या अपने नाम के अनुरूप खेल का जलवा नहीं दिखा पाए हैं। न्यूजीलैंड के बाद बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में वह टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

SuryaKumar yadav in his first 7 ODI Inns

267 Runs, 2 50s, 53.4 Average in his last 8 ODI Inns

117 Runs, 0 50s, 16.7 Average#crickettwitter #NZvIND pic.twitter.com/C13J9sfgKq — Ram Garapati (@srk0804) November 30, 2022

फैंस ने बताया क्यों हो रहे हैं फ्लॉप

सोशल मीडिया पर फैंस सूर्यकुमार यादव की खराब बल्लेबाजी के लिए कप्तान और कोच पर निशाना साध रहे हैं। फैंस के मुताबिक सूर्यकुमार यादव को नंबर तीन या चार र टीम को मौका देना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक रन इन्हीं दो पोजिशनों पर बनाया है। लेकिन टीम मैनजमेंट वनडे में लगातार उन्हें पीछे खिलाने का काम कर रही है, जिस वजह से वह खुलकर अपने शॉट नहीं खेल पा रहे हैं।

Wasting Suryakumar Yadav at no.5 position.

😐#INDvsNZ — Advait (@Upadeshpande) November 30, 2022

Suryakumar Yadav in - t20 Shreyas Iyer in - odi Rishabh Pant in - test Sanju Samson in - all formats If you're agree then - Retweet, like & follow me for more — ABD (@calm_vishu) November 30, 2022

तीसरे वनडे में मुश्किल में दिखे भारतीय बल्लेबाज

पहला वनडे मैच गंवाने के बाद भारत के लिए सीरीज को बचाने के लिए तीसरे मैच को जीतना बेहद जरूरी है। लेकिन टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस मुकाबले में निऱाशाजनक रहा है। शिखर धवन 45 गेंदों पर महज 28 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल के बल्ले से 22 गेंदों में 13 रन निकले। ऋषभ पंत 10 तो वहीं सूर्यकुमार यादव ने 6 रन बनाए। जबकि श्रेयस अय्यर अर्धशतक बनाने से एक रन से चूक गए और 49 पर आउट हो गए।

