IND vs NZ ODI: बारिश में धुला दूसरा वनडे मैच, भारत ने गंवाया सीरीज जीतने का मौका

India vs New Zealand Highlights 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो सका। पहला मुकाबला हारकर सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही भारतीय टीम अब इस सीरीज को जीत नहीं सकती है। आखिर मैच जीतने के बाद वह अब सीरीज को बराबरी पर खत्म करने की कोशिश करेगी। भारत के पास दोनों मैच जीतकर सीरीज जीतने का मौका था।

बारिश ने बिगाड़ा खेल

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 22 रन ही बनाए थे कि बारिश की वजह से खेल को रोक दिया गया। इसके बाद 29 ओवर प्रति साइड मैच खिलाने का फैसला किया गया। लेकिन बारिश ने एक बार फिर बीच में खलल डालकर सारा मजा किरकिरा कर दिया।

बारीश की वजह से रद्द हुआ मैच

अंपायर ने आखिरी समय तक खेल दोबारा शुरू करने की कोशिश की। ग्राउंड स्टाफ ने भी मैदान पर जमकर मेहनत की। लेकिन खेल दोबारा शुरू नहीं किया जा सका और इस मैच को बिना किसी नतीजे के रोकना पड़ा। पहला मैच जीतने वाली न्य़ूजीलैंड की टीम पर इस फैसले से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, भारत के पास अब सीरीज जीतने का चांस नहीं है। भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल ने तेजी से रन बटोरे लेकिन वह टीम के काम नहीं आ सके।

