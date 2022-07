IND vs ENG 3rd T20 : क्या आप जानते हैं सूर्यकुमार यादव के पास है 'तीसरी आंख'?

Cricket

नई दिल्ली, 11 जुलाई। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में भले ही भारत को कामयाबी नहीं मिली लेकिन इस मैच में जिस तरह से इंडियन प्लेयर सूर्यकुमार यादव ने शतकीय पारी खेली, उसे क्रिकेट प्रेमी लंबे वक्त तक नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने 48 गेंदों में जिस तरह से शानदार शतक जड़ा वो अपने आप में खास है, ये उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पहला सैकड़ा था, हालांकि इस मैच में टीम इंडिया 17 रनों से हार गई लेकिन सूर्यकुमार यादव ने अपने खेल से हर किसी का दिल जीत लिया।

There were quite a few brilliant shots but those scoop 6️⃣s over point were just spectacular. #ENGvIND pic.twitter.com/vq7PbyfpSL

English summary

India suffered a 17-run defeat to England in the third and final T20 International but won the series 2-1 on Sunday. Suryakumar Yadav’s (117 off 55 balls) century went in vain as India could only score 198 for 9 while chasing a huge target of 216. Do you know indian Star Surya Kumar Yadav has 'Third Eye'?, here is details.