IND vs AUS: लगातार तीन छक्के, हार्दिक पंड्या की 'दादागिरी' देख झूम उठे फैंस, मिल रहे हैं कमाल के रिएक्शन

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 20 सितंबर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के 30 गेंदों में तूफानी 71 रनों की बदौलत भारत ने 208 रन बनाए। पारी के अंतिम तीन गेंदों पर हार्दिक पंड्या ने तीन लगातार छक्के जड़कर भारत को 6 विकेट के नुकसान पर 208 के स्कोर तक पहुंचा दिया। हार्दिक पंड्या की इस दमदार पारी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार रिएक्शन दे रहे हैं।

IND vs AUS: केएल राहुल का शॉट देख घूमा गेंदबाज का माथा! तूफानी अर्धशतक जड़ टी-20 क्रिकेट में किया ये कारनामा

पंड्या ने 30 गेंदों में बनाए 71 रन

इस मैच में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए हार्दिक पंड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। पहले 25 गेंदों पर हार्दिक पंड्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अगली पांच गेंदों में 21 रन जड़ दिए। पंड्या की इस पारी की बदौलत भारत की टीम 200 का आंकड़ा पार करने में सफल रही। हार्दिक पंड्या ने 30 गेंदों में 71 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के सामने एक चुनौतीपूर्ण टारगेट पेश किया।

What a knock by an amazing player 💫71*(30).#HardikPandya standing ovation by the team. It was a fabulous half century with 5 sixes from which 3 sixes are coming in last over.#INDvsAUS #Cricket #IndianCricketTeam #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/rRiPdjBnIf