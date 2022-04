डेब्यू करने से पहले घबराया था युवा बाॅलर, बोला- इतनी भीड़ के सामने कभी नहीं खेला

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) युवा प्रतिभाओं को बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए एक शानदार मंच रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण तेज गेंदबाज कुलदीप सेन का है, जिन्होंने इस सीजन के 20वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए खेलते हुए सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने आखिरी ओवर में 15 रन का बचाव कर राजस्थान को जीत दिलाने का काम किया।

English summary

I was nervous from the moment I found out that I was going to make my debut says kuldeep sen