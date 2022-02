वो शानदार फॉर्म में था, लेकिन बाकी भी मौके का इंतजार कर रहे हैं : रोहित

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में विंडीज को वनडे और टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर वापस घर भेजा था। अब भारतीय टीम श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी करने जा रही है। पहले तीन टी20आई मैचों की सीरीज होगी, जिसका पहला मैच लखनऊ में 24 फरवरी को खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले भारत को उस समय बड़ा झटका लगा जब सूर्यकुमार यादव टी20 सीरीज से बाहर हो गए। वहीं सीरीज शुरू होने से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि सूर्यकुमार का बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका था जो शानदार फाॅर्म में थे।

English summary

He was in great form but there are so many guys waiting for an opportunity says rohit sharma