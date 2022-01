हार्दिक पांड्या बोले- उसने मुझे बहुत आजादी दी, वो चाहता था कि मैं अपने दम पर सीखूं

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस बार आईपीएल में हैदाराबाद के लिए कप्तानी करते दिखेंगे। हालांकि एक समय ऐसा था जब लगा कि उनका क्रिकेट करियर ब्रेक खाने वाला है, क्योंकि वह खराब फिटनेस के चलते गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। साथ ही टीम इंडिया में भी उनकी जगह खतरे में दिखी, लेकिन अब हार्दिक ने फिर से क्रिकेट में वापसी के लिए हुंकार भरी है। हार्दिक ने अपने क्रिकेट करियर के शुरूआती दिनों को याद करते हुए उस खिलाड़ी का जिक्र किया, जिससे उन्होंने खुद से लड़ना सीखा।

English summary

Hardik Pandya said - He gave me a lot of freedom, he wanted me to learn on my own