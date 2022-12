Jaspreet Bumrah: 'बहुत प्यार करती हूं आपसे...' कहकर पत्नी संजना ने बुमराह संग शेयर की रोमांटिक तस्वीर

संजना गणेशन स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं और मूल रूप से पुणे की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी और वो मिस इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल में भी पहुंची थीं।

Jasprit Bumrah Wife Sanjana Ganesan (जसप्रीत बुमराह का जन्मदिन): आज टीम इंडिया के 'यार्कर किंग' जसप्रीत बुमराह का जन्मदिन है, सुबह से उनके चाहने वाले, क्रिकेट प्रेमी, साथी, दोस्त, घरवाले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं लेकिन सबसे खूबसूरत बर्थडे विश उन्होंने दी है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जसप्रीत के नाम लिख दी है,जी हां, हम बात कर रहे हैं बुमराह की हमसफर संजना गणेशन की, जिन्होंने रोमांटिक पोस्ट के जरिए अपने पति को जन्मदिन की बधाई दी है।

Team India Star Jasprit Bumrah is celebrating his 29th birthday today. Wife Sanjana Ganesan shared a romantic picture with him and says 'I love you more than words can say...'. here is her post, Please have a look.