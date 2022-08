IND vs PAK: विराट की बल्लेबाजी से नाखुश हैं गंभीर? बोले- अगर वही शॉट कोई युवा खिलाड़ी खेलता तो...

Cricket

नई दिल्ली, 29 अगस्त: एशिया कप 2022 का दूसरा मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 10 विकेट खोकर 147 रन बनाए। जवाब में भारत ने 148 रन बनाकर 5 विकेट से मुकाबले को जीत लिया। भारत की ओर से विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने 35-35 वहीं हार्दिक पांड्या ने 33 रन बनाए। 42 दिनों के ब्रेक के बाद वापसी कर रहे कोहली अच्छी लय में नजर आए, लेकिन वह एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर कोहली के इस शॉट से काफी नाखुश नजर आए।

English summary

Gautam Gambhir on Virat Kohli when he sees this shot he will tell himself that shot was not required