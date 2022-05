गांगुली बोले- वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मुझे भरोसा है वो जरूर रन बनाकर वापसी करेंगे

Cricket

नई दिल्ली। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मंगलवार को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के आईपीएल में खराब फॉर्म को लेकर कहा कि यह चिंता का विषय नहीं है। साथ ही उन्होंने विराट कोहली को लेकर भी कहा कि वे जल्द बड़ा स्कोर कर वापसी करेंगे। रिकॉर्ड पांच बार आईपीएल जीतने वाली मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित के लिए सीजन खराब रहा और उन्होंने 14 पारियों में 19.14 के औसत से 268 रन बनाए और 120.17 के मामूली स्ट्राइक-रेक के साथ उनकी टीम इस सीजन में अंक तालिका में सबसे नीचे रही।

गांगुली ने कहा, "हर कोई इंसान है। गलतियां होंगी, लेकिन कप्तान के रूप में रोहित का रिकॉर्ड शानदार है। पांच आईपीएल खिताब, एशिया कप विजेता, उसने बताैर कप्तान बहुत हासिल किया है। इसलिए एक कप्तान के रूप में उसका रिकॉर्ड शानदार है। गलतियां होंगी, क्योंकि वे सभी इंसान हैं।'' कोहली ने आखिरी मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक अर्धशतक बनाया। कोहली ने 13 पारियों में 236 रन बनाए, जिसमें तीन गोल्डन डक शामिल थे।

गांगुली ने दोनों खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा, "वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे भरोसा है कि वे जरूर रन बनाकर वापसी करेंगे। वे इतना क्रिकेट खेलते हैं कि कई बार वे फॉर्म से बाहर हो जाते हैं। कोहली ने आखिरी मैच में बहुत अच्छा खेल दिखाया था, खासकर जब आरसीबी के लिए इसकी जरूरत थी।'' गांगुली ने कहा, "कोहली खुश थे कि आरसीबी ने क्वालीफाई किया। वे सभी महान खिलाड़ी हैं, यह समय की बात है कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।" कप्तान शर्मा, कोहली और सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज से आराम दिया गया है। रोहित की अनुपस्थिति में केएल राहुल को प्रोटियाज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।

ऋषभ पंत सही समय पर डीआरएस लेने में विफल रहे हैं, लेकिन गांगुली को लगता है कि समय के साथ उनमें सुधार होगा। गांगुली ने कहा, "पंत की तुलना एमएस धोनी से न करें। धोनी के पास इतना अनुभव है, उन्होंने आईपीएल, टेस्ट और वनडे मैचों में 500 से अधिक मैचों में कप्तानी की है। इसलिए ऋषभ की तुलना धोनी से करना उचित नहीं है।"

