IND vs AUS: फाइनल मैच से ऋषभ पंत के बाहर होने पर आई मीम्स की बाढ़, मजेदार रिएक्शन देख छूटेगी हंसी

नई दिल्ली, 25 सितंबर। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले दोनों ही टीम तीन मैचों की इस सीरीज में एक-एक जीत हासिल कर चुकी है। वहीं आज जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। टी-20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज काफी अहम है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरे टी-20 के दौरान अपने पुराने अंदाज में नजर आए थे।

भारत ने जीता टॉस, पहले फील्डिंग का फैसला

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रोहित शर्मा ने टॉस के दौरान कहा कि वह चेज करना पसंद करेंगे। भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह भुवनेश्वर कुमार को वापस टीम में शामिल किया गया है। भुवनेश्वर कुमार को पिछले मुकाबले में 8-8 ओवर का मैच होने के कारण टीम से बाहर किए गए थे।

ऋषभ पंत को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

वहीं ऋषभ पंत के टीम से बाहर होने पर फैंस लगातार उन्हें लेकर अपना रिएक्शन शेयर कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि दिनेश कार्तिक के एक छक्के और चैके ने पंत का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। वहीं कुछ फैन पंत के नहीं खेलने पर दिल टूटने वाली इमोजी शेयर कर रहे हैं। जबकि कुछ फैंस ऋषभ पंत पर चुटकी लेते हुए अलग-अलग तरह के मीम्स बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर पंत के कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही है।

जानिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार।

ऑस्ट्रेलिया टीम: आरोन फिंच (कप्तान), मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, जोस इंग्लिस, एडम ज़म्पा, पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड, डेनियल सैम्स।

