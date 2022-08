क्या सच में ऋषभ ने उर्वशी रौतेला को किया था 17 बार फोन? पंत ने क्यों कहा-'पीछा छोड़ो बहन?'

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली,11 अगस्त। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत दो ऐसे नाम हैं, जिनके बीच अफेयर था कि नहीं ये आज तक संदेह के घेरे में हैं। दोनों पब्लिकली एक-दूसरे को पहचानने से भी इंकार कर देते हैं तो वहीं गाहे-बेगाहे दोनों के बीच ऐसा कुछ होता है, जिससे दोनों के लिंकअप की बातें होने लगती है। ताजा मामले में एक इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उर्वशी किसी RP का जिक्र करते हुए कह रही हैं कि 'मिस्टर आरपी मुझसे मिलने दिल्ली के होटल में आए थे लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाई थीं क्योंकि वो उस वक्त सो गई थीं।'

ऋषभ पंत ने इस पोस्ट को किया डिलीट

English summary

Did Rishabh Pant really call Urvashi Rautela 17 times? Why did he say- 'mera picha chorho Behen'? whats is the reality. see details here.