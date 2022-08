टीम में खराब माहौल के चलते वेस्टइंडीज की स्टार खिलाड़ी ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

संन्यास का ऐलान करते हुए डिएंड्रा डॉटिन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ''मेरे क्रिकेट करियर के दौरान कई बाधाएं आई और मैंने उन सबको पार किया। लेकिन मौजूदा टीम का माहौल ऐसा नहीं है कि मैं खेल के प्रति अपने जुनून को लेकर आगे बढ़ सकूं। दुख के साथ लेकिन बिना किसी पछतावे से मैं कहना चाहती हूं कि मैं अब इस टीम में फिट नहीं होती हूं।''

उन्होंने आगे लिखा, ''मैं अब तक मिले मौकों के लिए आभारी हूं। मैंने यह फैसला बहुत सोच-समझ कर लिया है। मैंने 14 सालों के दौरान कड़ी मेहनत की और इससे मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत हुई।''

Thanks to all for the love and support with in my past 14 years of playing cricket for West Indies! I look forward to be playing domestic cricket around the world pic.twitter.com/Vmw6AqpYQJ