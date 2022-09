जश्न पड़ा फीका.. एशिया की चैंपियन बनी श्रीलंका पर बिजली कटौती और महंगाई बढ़ने की आशंका

श्रीलंका की जीत के बाद फैंस ने जमकर आतिशबाजी की, कार के हार्न बजाए और डांस किया। गाले में एक बिग स्क्रीन पर एशिया कप 2022 का फाइनल लाइव दिखाया जा रहा था। गाले में मैच देखने वाले 24 साल के मोहम्मद थिमल ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "यह एक आश्चर्यजनक आश्चर्य है। हमें जीत की उम्मीद नहीं थी क्योंकि हमने हाल ही में एक टूर्नामेंट नहीं जीता है।"

गाले में अपने दोस्तों के साथ श्रीलंका की जीत का जश्न मना रहे जमील इरशाद ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। हाल ही में श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा था। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के चलते ये लोग जुलाई में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को हटाने का समर्थन कर रहे थे। विदेशी मुद्रा समाप्त होने के चलते देश लंबे समय से बिजली कटौती, भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी से जूझ रहा है।

राजपक्षे के उत्तराधिकारी रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका टीम को जीत की बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, एशिया कप 2022 जीतने पर श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को बधाई। अच्छा खेला पाकिस्तान! आज के लिए दूसरी चैंपियनशिप। यह दिखाने के लिए जाता है कि समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ हम एक राष्ट्र के रूप में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आगे और ऊपर श्रीलंका!"

Congratulations to the Sri Lankan cricket team on winning the Asia Cup 2022. Well played Pakistan!

A country going through so much and still winning Asia cup after defeating best of the teams. You deserve it Sri Lanka, you deserve it all. Wonderful performance. #and PAKvsSL