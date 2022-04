कोहली ने कहा-'कुंबले से डरते थे यंग खिलाड़ी', विनोद राय की किताब में बड़ा खुलासा

Cricket

नई दिल्ली, 05 अप्रैल। आज से करीब पांच साल पहले विराट कोहली (जब वो कप्तान थे) और कोच अनिल कुंबले के बीच हुए विवाद ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान और सोच में डाल दिया था। कोहली और कुंबले दोनों ही देश के चहेते खिलाड़ियों में से एक हैं , दोनों ने ही अपने खेल से हमेशा भारत को विश्वपटल पर चमकने और इतराने का मौका दिया है और सबको उम्मीद थी कि जब ये दोनों साथ आकर काम करेंगे तो टीम इंडिया सफलता की नई ऊंचइयों पर पहुंचेगी लेकिन हुआ इसके ठीक उलट और दोनों ही खिलाड़ी एक-दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक-दूसरे के खिलाफ हो गए।

'Virat Kohli said Anil Kumble was too much of a disciplinarian, young players were intimidated' said Vinod Rai in his book Not Just a Nightwatchman- My Innings in the BCCI.