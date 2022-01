ब्रेट ली ने कहा- कप्तानी छोड़ना विराट का खुद का फैसला है, टेस्ट कमान के लिए 4-5 खिलाड़ी कतार में हैं

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्लीः ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली इस समय ओमान में है जहां वे लीजेंड लीग क्रिकेट में हिस्सेदारी कर रहे हैं। यह लीग क्रिकेट के रिटायर हो चुके खिलाड़ियों से भरी पड़ी है जहां आपको शोएब अख्तर जैसे तेज गेंदबाज भी देखने को मिल सकते हैं। ब्रेट ली ने शोएब अख्तर के साथ 90 और 2000 दशक के शुरुआती सालों में विपक्षी बल्लेबाजों के अंदर बड़ा ही खौफ बनाया था।

शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था और उन्होंने ब्रेट ली के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की है जिसके बाद क्रिकेट की दुनिया के उन दिनों की यादें ताजा हो गई है जब तेज गेंदबाजी का रुतबा विपक्षी बल्लेबाजों के सिर चढ़कर बोलता था। यह दोनों ही बॉलर बहुत ज्यादा तेज और मारक क्षमता के लिए जाने गए और इन्होंने अपनी फिटनेस के आखिर तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला। शोएब अख्तर कई विवादों में भी फंसे रहे जिसके चलते वे अधिक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए लेकिन उन्होंने जितने भी गेम खेलें उसमें काफी प्रभावी दिखाई दिए।

IND vs WI: टीम इंडिया में जगह मिलने के बाद रवि बिश्नोई ने इस दिग्गज स्पिनर को दिया श्रेय

ब्रेट ली इस लीग में वर्ल्ड जायंट्स टीम का हिस्सा हैं। ब्रेट ली से ओमान में जब भारतीय क्रिकेट में चल रही उथल-पुथल के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपने कुछ विचार भी साझा किए हैं। ब्रेट ली मानते हैं कि विराट कोहली ने जिस तरह कप्तानी छोड़ी है उनका अपना फैसला है। ऐसे चार से पांच खिलाड़ी है जो भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट क्रिकेट में लीड कर सकते हैं।

भारतीय क्रिकेट में इस बात को लेकर काफी विवाद रहा कि विराट कोहली को कप्तानी छोड़ने पर मजबूर किया गया या फिर उन्होंने खुद कमान छोड़ी। ली के पुराने साथी शोएब अख्तर ने साफ कहा था कि विराट कोहली के खिलाफ एक लॉबी सक्रिय है जिसके चलते उनको कप्तानी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कोहली को आगे बढ़ने और किसी से दुश्मनी नहीं पालने की सलाह दी थी। लेकिन ली का कहना इसके उलट है।

विराट कोहली के कमान छोड़ने के बाद रोहित शर्मा टेस्ट कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं। केएल राहुल को भी कप्तानी मिलने की उम्मीद है और ऋषभ पंत जैसे युवा तक इस कतार में दिख रहे हैं। फिलहाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज की घोषणा कर दी है जहां पर सफेद गेंद कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा की वापसी हुई है।

English summary

Brett Lee says it is Virat Kohli personals decision to step down from Test Captaincy, now there are 4-5 players can play this role