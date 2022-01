स्टोक्स को अजीबोगरीब तरीके से दिया आउट, फिर रिप्ले में बॉल ने जो किया, उससे सब रह गए हैरान

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्लीः क्रिकेट में प्रतिभा के साथ किस्मत भी कई बार अहम हो जाती है और इसका उदाहरण एक बार फिर बेन स्टोक्स के रूप में देखने को मिला। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने मैदानी अंपायर के आउट फैसले को तब बदल दिया जब कुछ चीजें अजीबोगरीब तरीके से घटित हुई।

बेन स्टोक्स जब बल्लेबाज कर रहे थे तब ऑस्ट्रेलियाई पेसर कैमरन ग्रीन की एक गेंद उनके ऑफ स्टंप से टकराकर विकेट के पीछे चली गई। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तब लंच के बाद का सेशन चल रहा था। मजेदार बात यह रही कि गिल्लियां नहीं उड़ी। हालांकि कंगारूओं ने मैदानी अंपायरों से अपील की थी जिसके बाद स्टोक्स को आउट करार दे दिया गया। ये पक्का नहीं हो सका कि ऑलराउंडर को पगबाधा आउट दिया गया था या फिर विकेट के पीछे कैच आउट करार दिया गया था। लेकिन जब गेंद आई तब स्टोक्स ने अपने कंधे ऊपर उठा दिए थे और गेंद ने बल्ले का कोई संपर्क नहीं किया था।

When you're confident about your off stump and your off stump is confident about you 😜 #Ashes pic.twitter.com/KRfRVYI84x

English summary

Ben Stokes given out in a strange way, everyone was surprised by what the ball did in replays- Watch