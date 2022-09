कट्टरपंथियों के निशाने पर आया बांग्लादेश का यह हिंदू क्रिकेटर, इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 27 सितंबर: आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की जाती है। मां के हर रूप की तरह उनका ये रूप भी बहुत सुंदर, मोहक और सरस है। शास्त्रों के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित हैं। शारदीय नवरात्रि की देश से लेकर विदेशों तक में धूम है। जहां-जहां हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वहां-वहां यह पर्व बड़े ही भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास ने देवी मां की एक तस्वीर शेयर करते हुए सभी को नवरात्रि की बधाई दी। इसके साथ ही क्रिकेटर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए।

दुर्गा पूजा की बधाई दी

दास ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस को दुर्गा पूजा की बधाई दी और एक पोस्ट शेयर की। इसको देखकर कट्टरपंथी क्रिकेटर पर भड़क उठे और उन्हें धर्म परिवर्तन करने तक की सलाह दे डाली। हालांकि उनकी इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने दास का समर्थन भी किया और उन्हें दु्र्गा पूजा की बधाई दी। दास ने फेसबुक पर देवी मां की तस्वीर शेयर की थी। इसके साथ ही कमेंट में उन्होंने लिखा, 'महालया की बधाई, मां आ रही हैं।' उन्होंने यह पोस्ट महालया पर रविवार को शेयर की थी। तीन दिन में इस पोस्ट को 47 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं 6 हजार से अधिक लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है।

#Translation:

Zaman: No religion other than Islam has any value on the face of the Earth.

Ferdous: You guys must understand that these idols made of clay won’t do any good. Because these idols are meaningless. This is why you should believe in Allah, your Creator.”

(4/n) pic.twitter.com/8JBYlrWPll