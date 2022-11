'मेरा दिल कांप रहा है....,' वर्ल्ड कप जिताने वाले इमरान खान पर गोली चलने से सदमे में पाकिस्तानी खिलाड़ी

Cricket

oi-Amit K U

Imran Khan Firing News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान (Imran Khan) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इमरान खान की रैली में मौजूद कंटेनर के करीब फायरिंग होने से चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। जिस दौरान गोली चलाई गई, इमरान खान कंटेनर पर खड़े हुए थे, इस दौरान गोली जाकर इमरान खान के पैर में लग गई। इस घटना की खबर मिलते ही पूरा पाकिस्तान उनकी लिए दुआ-प्रार्थना कर रहा है।

Heard about the attack on @ImranKhanPTI . Alhamdolillah he is fine and in good spirits. This clip of him is from after the attack.

I strongly condemn the attack. pic.twitter.com/VeFxFIYf8p