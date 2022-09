Asia Cup 2022: कोहली के बयान पर भड़के Sunny Sir पूछा-'किसके फोन का इंतजार कर रहे थे विराट,जरा नाम तो बताएं'

Cricket

Asia Cup 2022: एशिया कप सीरीज में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली अपनी पुरानी रंगत में नजर आ रहे हैं, इस टूर्नामेंट से पहले अपने खराब फार्म की वजह से दिग्गजों के निशाने पर आए कोहली ने रविवार रात को इंडिया-पाकिस्तान के मैच के बाद प्रेस वार्ता में अपने मुश्किल वक्त के बारे में जिक्र करते हुए टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि 'मैंने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी थी तो केवल महेंद्र सिंह धोनी का फोन मेरे पास आया था, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं।'

After Kohli's Dhoni revelation, Sunil Gavaskar Asked- 'Whose phone was Virat waiting for, just tell the name'. here is details. Achullay Virat Kohli broke silence On his form said- 'When I quit Test captaincy, only MS Dhoni called me'. I am thankful to Dhoni for this.