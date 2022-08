Asia Cup 2022 के लिए अफगानिस्तान ने किया टीम का ऐलान, इस धुरंधर को सौंपी गई कप्तानी

Cricket

oi-Amit K U

16 अगस्त, नई दिल्ली। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने एशिया कप 2022 के लिए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। 16 अगस्त मंगलवार को बोर्ड ने एशिया कप में हिस्सा लेने वाले खिलाडि़यों की जानकारी दी है। एशिया कप शुरू होने में अब महज कुछ दिन का समय रह गया है। भारत सहित कई टीमों ने टूर्नामेंट में शामिल होने वाले खिलाडि़यों की घोषणा पहले ही कर दी थी।

मोहम्मद नबी संभालेंगे टीम की कमान

एशिया कप 2022 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने मोहम्मद नबी को कप्तान बनाया है। आयरलैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज में इन दिनों अफगानिस्तान की टीम व्यस्त है। मौजूदा सीरीज में शामिल खिलाड़ियों में से टीम में से सिर्फ एक बदलवा किया गया है। समिउल्लाह शिनवारी को शराफुद्दीन अशरफ की जगह टीम में शामिल किया गया है।

राशिद खान पर रहेगी फैंस की नजरें

अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान एशिया कप में विरोधी टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। राशिद अपनी गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी से आयरलैंड में इस समय धमाल मचा रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की टीम सीरीज का आखिरी टी-20 मैच 17 अगस्त को खेलेगी. जिसके बाद टीम दुबई एशिया कप के लिए रवाना होगी। शुरुआती मुकाबलो में एशिया कप में अफगानिस्तान के सामने श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें होंगी।

ACB Name Squad for Asia Cup 2022

Kabul, 16 August 2022: Afghanistan Cricket Board today announced its 17-member squad for the ACC Men's T20 Asia Cup 2022, which will be played from 27th August to 11th September in the United Arab Emirates.

Read More: https://t.co/0Py8GqhiK4 pic.twitter.com/B5bK9tn2R4