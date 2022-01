गावस्कर के बाद एक और महान भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट कप्तानी के लिए किया पंत का समर्थन

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्लीः विराट कोहली द्वारा टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद नजरें इस बात पर हैं कि अगला कप्तान कौन होगा। टेस्ट फॉर्मट में भी अगर सफेद गेंद कप्तान रखना है तो रोहित शर्मा यहां पर भी बाजी मार ले जाएंगे क्योंकि वे टेस्ट क्रिकेट में नियमित ओपनर भी हैं। लेकिन चयनकर्ताओं के पास टेस्ट फॉर्मेट में अलग कप्तान बनाने का विचार हो तो केएल राहुल और ऋषभ पंत का नाम भी उभरकर सामने आता है।

पंत खासकर उत्साहित करते हैं लेकिन क्या उनको टेस्ट कमान सौंपना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं होगी ? पंत की बैटिंग में निरंतरता नहीं है और वे विकेटकीपिंग करते हुए भी कुछ ना कुछ मजाक मस्ती करते रहते हैं। क्या उनमें टेस्ट कप्तानी संभालने की गंभीरता और खेल की बारीक समझ है? इस बातों पर बहस हो सकती है लेकिन सुनील गावस्कर को लगता है पंत पर जुआ खेल देना चाहिए क्योंकि वे युवा हैं और एक यंग खिलाड़ी भी टेस्ट मैचों में कप्तान बन सकता है क्योंकि मंसूर अली खान पटौदी की उम्र तब केवल 21 साल थी जब उनको भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया।

गावस्कर की इस बात को जब सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो युवराज सिंह ने बिल्कुल सहमति जताई है। युवराज का कहना है कि पंत विकेट के पीछे से खेल को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं।

विराट कोहली द्वारा भारत की टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर सौरव गांगुली ने दिया ये रिएक्शन

Sunil Gavaskar feels @RishabhPant17 can be the next Test captain. Feels the added responsibility will make him an even better player @NikhilNaz