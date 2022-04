60 साल बाद नारी कॉन्ट्रैक्टर की खोपड़ी से निकाली मेटल प्लेट, उस चोट से दहल गया था क्रिकेट

Cricket

नई दिल्ली, 7 अप्रैल: भारत के पूर्व कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर की खोपड़ी से 60 साल बाद एक धातु की प्लेट निकाली गई। नारी के सिर पर चार्ली ग्रिफिथ की बाउंसर 1962 में बारबाडोस में एक दौरे के खेल के दौरान लगी थी। उनके सिर के पिछले हिस्से में एक खतरनाक चोट लगने के कारण प्लेट को लगाया गया था। उन्हें गंभीर रूप से चोट लगी और यहां तक ​​कि उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को भी छोटा कर दिया। आधुनिक समय के विपरीत तब बल्लेबाज उस समय खेलते समय हेलमेट नहीं पहना करते थे।

कॉन्ट्रैक्टर, अब 88 के हो चुके हैं। उनकी कई सर्जरी हुई थी और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी की, लेकिन डरावनी चोट के बाद अपने 31 टेस्ट कैप में और अधिक नहीं जोड़ सके। उन्होंने 1955 से 1962 तक सात साल के करियर में एक शतक और 11 अर्धशतक सहित 52 पारियों में 31.58 की औसत से 1611 टेस्ट रन बनाए।

नारी के बेटे होशेदार कॉन्ट्रैक्टर को thesouthafrican.com ने क्यॉट करते हुए कहा,"एक परिवार के रूप में, हमारी चिंता इस बात को लेकर थी कि वह इस उम्र में पोस्ट-ऑपरेशन को कैसे संभाल पाएंगे। लेकिन वह बिल्कुल ठीक है और चल रहे हैं। डॉ. हर्षद पारेख और डॉ. अनिल टिबरेवाला ने बहुत अच्छा काम किया।"

उनके बेटे ने आगे बताया कि परिवार ने टाइटेनियम प्लेट को हटाने का फैसला किया क्योंकि 88 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी के सिर के उस क्षेत्र में त्वचा खत्म होती रही थी जहां प्लेट डाली गई थी।

2009 में एक बातचीत के दौरान कॉन्ट्रैक्टर ने डीएनए अखबार को चोट के बारे में कहा था कि "किसी ने पवेलियन में एक खिड़की खोली तो उनका ध्यान भंग हो गया। उस समय कोई साइट स्क्रीन नहीं थी और मेरी 100 प्रतिशत एकाग्रता उस डिलीवरी पर नहीं थी। मुझे हिट करने से पहले मैंने इसे कुछ इंच दूर से ही देखा। "

