Abu Dhabi T10 League 2022: फिर शुरू हुआ क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप का महाकुम्भ, शेड्यूल की जानकारी

Abu Dhabi T10 League 2022: सफेद गेंद क्रिकेट का प्रारूप छोटा होते-होते टी10 लीग तक पहुँच गया। अबुधाबी में एक बार फिर से इस प्रारूप में लीग शुरू हो गई है। आठ टीमों वाला यह टूर्नामेंट 23 नवम्बर से शुरू हो गया। टूर्नामेंट में ज्यादातर मुकाबले ट्रिपल हेडर वाले रखे गए हैं। फैन्स को इस तरह का प्रारूप इसलिए भी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि मुकाबले महज 2 घंटों में समाप्त हो जाते हैं। इसमें पहला मैच शाम 5 बजकर 30 मिनट पर शुरू होता है। दूसरा मैच पौने आठ बजे और अंतिम मैच रात 10 बजे से शुरू होता है। (Photo: Twitter/Abu Dhabi T10 League)

इससे पहले भी इस लीग में पांच सीजन खेले जा चुके हैं। सफलता का ग्राफ बढ़ने के कारण टूर्नामेंट को नियमित रूप से आयोजन करने का निर्णय लिया गया। टूर्नामेंट में कुल आठ टीमों को रखा गया है। टीम में विदेशी खिलाड़ी रखने का नियम भी अलग है। यहाँ दस खिलाड़ी विदेशी हो सकते हैं। आईपीएल में अधिकतम चार खिलाड़ियों का नियम होता है।

कुल आठ टीमें खेल रही हैं

अबुधाबी टी10 लीग में कुल आठ टीमों को शामिल किया गया है। इनमें बांग्ला टाइगर्स, चेन्नई ब्रेव्स, डेक्कन ग्लैडिएटर्स, दिल्ली बुल्स, मॉरिसविले सैम्प आर्मी, न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स, नॉर्थन वॉरियर्स, टीम अबुधाबी हैं। टूर्नामेंट की एक और खास बात यह भी है कि भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना भी इसमें खेल रहे हैं।

अबुधाबी टी10 लीग का शेड्यूल

23 नवम्बर

न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स vs बांग्ला टाइगर्स

डेक्कन ग्लैडिएटर्स vs टीम अबूधाबी

24 नवम्बर

मॉरिसविले सैम्प आर्मी vs बांग्ला टाइगर्स

नॉर्दन वॉरियर्स vs दिल्ली बुल्स

चेन्नई ब्रेव्स vs न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स

25 नवम्बर

नॉर्दन वॉरियर्स vs डेक्कन ग्लैडिएटर्स

टीम अबूधाबी vs दिल्ली बुल्स

बांग्ला टाइगर्स vs चेन्नई ब्रेव्स

26 नवम्बर

डेक्कन ग्लैडिएटर्स vs न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स

टीम अबुधाबी vs नॉर्दन वॉरियर्स

मॉरिसविले सैम्प आर्मी vs दिल्ली बुल्स

27 नवम्बर

बांग्ला टाइगर्स vs नॉर्दन वॉरियर्स

मॉरिसविले सैम्प आर्मी vs टीम अबुधाबी

दिल्ली बुल्स vs डेक्कन ग्लैडिएटर्स

28 नवम्बर

न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स vs मॉरिसविले सैम्प आर्मी

टीम अबुधाबी vs नॉर्दन वॉरियर्स

29 नवम्बर

टीम अबुधाबी vs मॉरिसविले सैम्प आर्मी

डेक्कन ग्लैडिएटर्स vs चेन्नई ब्रेव्स

बांग्ला टाइगर्स vs दिल्ली बुल्स

30 नवम्बर

चेन्नई ब्रेव्स vs टीम अबुधाबी

बांग्ला टाइगर्स vs डेक्कन ग्लैडिएटर्स

न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स vs नॉर्दन वॉरियर्स

1 दिसम्बर

दिल्ली बुल्स vs न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स

टीम अबुधाबी vs बांग्ला टाइगर्स

मॉरिसविले सैम्प आर्मी vs डेक्कन ग्लैडिएटर्स

2 दिसम्बर

दिल्ली बुल्स vs चेन्नई ब्रेव्स

नॉर्दन वॉरियर्स vs मॉरिसविले सैम्प आर्मी

न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स vs टीम अबुधाबी

3 दिसम्बर

टीबीसी vs टीबीसी, क्वालीफायर 1

टीबीसी vs टीबीसी, एलिमिनेटर

टीबीसी vs टीबीसी, क्वालीफायर 2

4 दिसम्बर

टीबीसी vs टीबीसी, तीसरा प्लेऑफ़

टीबीसी vs टीबीसी, फाइनल

सभी आठ टीमों की जानकारी

बांग्ला टाइगर्स: शाकिब अल हसन (आइकन, कप्तान), एविन लुईस, कॉलिन मुनरो, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, जो क्लार्क, बेनी हॉवेल, बेन कटिंग, मोहम्मद आमिर, मथीशा पथिराना, नुरुल हसन, मृत्युंजय चौधरी, रोहन मुस्तफा, चिराग सूरी, उमैर अली , डैन क्रिश्चियन, जेक बॉल।

नॉर्दर्न वॉरियर्स: वानिंदु हसरंगा (आइकन), शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल (कप्तान), एडम लिथ, रीस टॉपली, केनर लुईस, वेन पार्नेल, एडम होज, क्रिस ग्रीन, रयाद एमरिट, गस एटकिंसन, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद उस्मान, हमदान ताहिर , दुशमंथा चमीरा, मोहम्मद इरफ़ान।

दिल्ली बुल्स: ड्वेन ब्रावो (आइकन, कप्तान), टिम डेविड, रहमानुल्लाह गुरबाज़, रिली रोसौव, फ़ज़लहक फ़ारूक़ी, विल जैक्स, नजीबुल्लाह ज़ादरान, डोमिनिक ड्रेक्स, रिचर्ड ग्लीसन, कीमो पॉल, मिचेल स्टेनली, शिराज अहमद, करनाल जाहिद, अयान अफज़ल खान , इमाद वसीम, जॉर्डन कॉक्स।

टीम अबुधाबी: क्रिस लिन (आइकन), फैबियन एलेन, फिल सॉल्ट, आदिल राशिद, नवीन-उल-हक, टाइमल मिल्स, जेमी ओवरटन, जेम्स विंस, ब्रैंडन किंग, अमद बट, दरवेश रसूली, अलीशान शराफू, आबिद अली, एथन डिसूजा, मुस्तफिजुर रहमान, पीटर हतजोग्लू।

मॉरिसविले सैंप आर्मी: डेविड मिलर (आइकन), एनरिच नार्जे, शिमरोन हेटमायर, मोइन अली, ड्वेन प्रिटोरियस, जॉनसन चार्ल्स, चामिका करुणारत्ने, जॉर्ज गार्टन, एंड्रीज गूस, जैकबस पीनार, इब्राहिम जाद्रान, अहमद रजा, काशिफ दाउद, बासिल हमीद, शेल्डन कॉटरेल, करीम जनत।

चेन्नई ब्रेव्स: दसुन शनाका (आइकन), भानुका राजपक्षे, कार्लोस ब्रैथवेट, ओबेद मैकॉय, महेश तीक्ष्णा, ओली स्टोन, बेन डकेट, सैम कुक, सिकंदर रजा, रॉस व्हाइटली, कोबे हर्फ्ट, कार्तिक मयप्पन, वृति अरविंद, साबिर राव, लॉरी इवांस , जेम्स फुलर।

डेक्कन ग्लैडिएटर्स: निकोलस पूरन (आइकन), आंद्रे रसेल, सुरेश रैना, डेविड विसे, मुजीब उर रहमान, टॉम कोहलर-कैडमोर, ल्यूक वुड, जोश लिटिल, ओडियन स्मिथ, विल स्मीड, जहीर खान, कर्टिस कैम्फर, जहूर खान, आदिल मलिक, सुल्तान अहमद , जेसन रॉय, तस्कीन अहमद।

न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स: किरोन पोलार्ड (आइकन, कप्तान), इयोन मोर्गन, आजम खान, पॉल स्टर्लिंग, रोमारियो शेफर्ड, आंद्रे फ्लेचर, वहाब रियाज, जॉर्डन थॉम्पसन, केसरिक विलियम्स, इजहारुलहक नवीद, टॉम हार्टले, मुहम्मद वसीम, नव पब्रेजा, मुहम्मद फारूक, अकील होसैन, रवि रामपॉल।

