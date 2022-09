'कुछ तो गड़बड़ है...', भारतीय टीम में उमेश यादव की एंट्री पर दिग्गज ने उठाए सवाल

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 18 सितंबर। टी-20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों के चयन को लेकर काफी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। 3 साल बाद उमेश यादव की टी-20 टीम में वापसी ने चयनकर्ताओं पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए तेज गेंदबाज उमेश यादव को शामिल किया गया है। लेकिन उमेश के चयन से क्रिकेट फैंस लेकर कुछ पूर्व खिलाड़ी नाखुश हैं।

पंत के हिम्मत और जज्बे को पूर्व भारतीय फील्डिंग कोच ने किया सलाम, बताया क्यों स्पेशल हैं ऋषभ

Since the last World Cup, India has played loads of T20i games but Md. Shami and Umesh Yadav didn’t feature in any one of them…and with just four weeks to the World Cup, both have become a part of the plans. Plans gone a little awry?