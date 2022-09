VIDEO: आकाश चोपड़ा ने दीप्ति शर्मा के बचाव में शेयर किया पुराना वीडियो, देखकर आप ही कीजिए सही फैसला

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 25 सितंबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 16 रन से हराकर सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन का स्कोर खड़ा किया था। जिसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम महज 153 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैच में आखिरी विकेट जिस तरीके से भारत ने लिया उसे लेकर हर तरफ चर्चाओं का माहौल गर्म है।

कुलदीप यादव के कमाल के बाद पृथ्वी शॉ ने बल्ले से मचाया धमाल, भारत ने न्यूजीलैंड ए को 4 विकेट से हराया

दीप्ति शर्मा ने ऐसे झटका विकेट

दरअसल, इंग्लैंड को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी और उसके पास सिर्फ एक विकेट बचा हुआ था। ऐसे में 44वें ओवर की चौथी गेंद को करने से पहले दीप्ति शर्मा ने नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़ी चारलोट डीन को रनआउट कर दिया। आईसीसी के नए नियम के मुताबिक गेंद फेंकने से पहले अगर बल्लेबाज क्रीज छोड़ता है तो उसे रन आउट किया जा सकता है। थर्ड अंपायर ने इसे आउट करार दिया और इंग्लैंड की टीम 16 रन से मैच हार गई।

Leaving this here. Without comment. 🙏 https://t.co/Qka34XE7TN

दीप्ति शर्मा के आउट करने के तरीके पर खड़े हुए सवाल

इस घटना के बाद इंग्लैंड के कई पूर्व क्रिकेटर इसे खेल भावना के खिलाफ बता रहे हैं। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने लिखा कि यह आउट खेल के नियम के हिसाब से सही था, लेकिन खेल भावना के हिसाब से नहीं। मेरी राय है कि नियम को बदलकर चेतावनी देने या पेनल्टी रन देने का कर देना चाहिए। इस पर अब आकाश चोपड़ा ने करारा जवाब देते हुए इंग्लैंड की खिलाड़ी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है।

Spirit of the game committed suicide 🫣 English team had the time to process what happened and to decide if they should they go ahead with the appeal. And they did. Sharing it for our friends in England to consume and react…since Spirit of the Game is discussed quite a bit 🙌 https://t.co/YNbHw63SL9

आकाश चोपड़ा ने शेयर किया पुराना वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने दीप्ति शर्मा-चार्ली डीन रन आउट विवाद के बीच इंग्लैंड महिला टीम की कप्तान एमी जोन्स का विवादित वीडियो शेयर किया। यह वीडियो कैनबरा के मनुका ओवल में 2020 में खेले गए टी-20 मैच का है। मैच के दौरान भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को कैच आउट दिया गया था। जिसके बाद वह डगआउट में वापस चली गईं। हालांकि, एक रीप्ले से पता चला कि विकेटकीपर एमी ने कैच छोड़ दिया था और मंधाना को वापस बुला लिया गया था। इवेंट का वीडियो शेयर करते हुए चोपड़ा ने कहा, 'इसे यहीं छोड़ रहा हूं। बिना टिप्पणी के।"

Well done, Deepti Sharma. You did the right thing. And don’t let anyone tell you otherwise.

And well done, Team India 😊😇 The sweet taste of a clean sweep on English soil. Brilliant. 😊🤩