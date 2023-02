बौखलाए सागौन माफिया का पड़रई वन चौकी पर हमला, बाल-बाल बचे प्रभारी व कर्मचारी

नौरादेही के सिंगपुर रेंज में वन अमले की कार पर बम हमले के बाद अब बीती देर रात गौरझामर की पड़रई वन चौकी पर माफिया ने हमला कर दिया। अंदर चौकी के प्रभारी व कर्मचारी भोजन कर रहे थे, इसी दौरान पत्थर बरसा दिए।

सागर जिले के जंगलों में एकबार फिर वन माफिया सिर उठाने लगे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये वन विभाग की टीमों और वन ​चौकियों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। बीते रोज गौरझामर की पड़रई वन चौकी इलाके में पुलिस लिखे व हूटर लगी एक स्कार्पियो गाड़ी को जब्त कर सागौन की लकड़ी बरामद की थी, इसके चंद घंटों बाद रात में पड़रई वन चौकी पर माफिया ने हमला कर दिया। करीब 20 मिनट तक चौकी पर चारों तरफ से पत्थर बरसते रहे। चौकी में मौजूद वन अमले ने छुपकर अपनी जान बचाई।

सागर जिले में नौरादेही अभयारण के अंदर सिंगपुर रेंज में चंद रोज पहले वन अमले की गाड़ी पर माफिया ने देशी बम से हमला किया था, जिसमें सुरक्षाकर्मी बाल-बाल बचे थे। मामले में जांच चल ही रही थी और बीती रात गौरझामर की पड़रई वन चौकी पर माफिया ने हल्ला बोल दिया। रात के अंधेरे में चौकी घेरकर चारों तरफ से चौकी पर बड़े-बड़े पत्थर बरसाए गए। चौकी भवन के पास ही पहाड़ी इलाका लगा है। करीब 20 मिनट तक पत्थर बरसाने के बाद अज्ञात हमलाकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। घटना के समय चौकी में प्रभारी संतोष दीक्षित व उनके एक साथी थे, जो खाना बना रहे थे, इसी दौरान हमला हो गया।

हमलावर को ललकारा तो वे अंधेरे में पहाड़ी की तरफ से भाग गए

वन अमले के संतोष दीक्षित ने बताया कि चौकी के पास में ही उनके रुकने के लिए आवास बना है। रात करीब साढ़े 11 बजे के आसपास वे लोग भोजन की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान चौकी पर पत्थर बरसने लगे। चौकी के अंदर तक पत्थर बिखरे पड़े थे, पूरी चौकी का सामान अस्त-व्यस्त हो गया। आवास के पीछे की दीवाल टूट गई और दरवाजे तक टूट गए हैं। उन्होंने हमला करने वालों को ललकारा भी था, लेकिन वे ज्यादा लोग थे और ऊंचाई की तरफ से पत्थर फेंक रहे थे, पहाड़ी की तरफ भागे थे। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी है।

नौरादेही में कार पर बम से हमला किया था

नौरादेही अभयारण्य के अंदर सिंगपुर गांव के पास गश्ती पर निकले अमले पर कार्रवाई से बौखलाए माफिया ने जानलेवा हमला किया था। अमले की बोलेरो कार जैसे ही गांव से बाहर निकली थी, तभी झा​ड़ियों के पास से अज्ञात हमलावर ने कार पर बम फेंक ​दिया था, जो कार से महज चार फीट आगे जाकर फट गया था। हमले में कर्मचारी बाल-बाल बचे थे।

After the bomb attack on the car of the forest staff in Singpur range of Nauradehi, now the mafia attacked the Padrai forest outpost of Gourjhamar late last night. The in-charge and employees of the outpost were having food, during which stones were pelted.