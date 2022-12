दिग्विजय सिंह जिस टूटे ढाबे को देखने गए थे, उनके मुंह फेरते ही फिर तोड़ा

दिग्विजय सिंह जिस टूटे ढाबे को देखने गए थे, रात में फिर चला दी जेसीबी...कांग्रेस पदाधिकारी है ढाबा। दिग्गी ने अधिकारियों पर मंत्री के नौकर बनकर काम करने का लगाया था आरोप।

Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सागर जिले के खुरई विधानसभा के बरोदिया में एक कांग्रेस पदाधिकारी के ढाबे को भाजपा के मंत्री भूपेंद्र सिंह के इशारे पर तोड़े जाने के आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह खुद उस ढाबे को देखने पहुंचे थे और मोबाइल से फोटो भी खींची थी, उसी ढाबे को उनके जाने के 36 घंटे बाद ही स्थानीय प्रशासन की टीम ने पहुंचकर एक बार फिर तोड़ डाला।कांग्रेस के देवरी से विधायक रहे सुनील जैन ने बीती रात की बरोदिया की फोटो शेयर करते हुए बताया कि मुझे जानकारी लगी तो कांग्रेस नेताओं के साथ बरोदिया पहुंचकर जानकारी ली थी। मौके पर देखा कि कांग्रेस पदाधिकारी विश्वनाथ यादव के ढाबे को एक बार फिर से तोड़ा गया है। दिग्विजय सिंह खुद शनिवार को यहां आकर भाजपा के इशारे पर स्थानीय अधिकारियों की मनमानी देखकर गए थे। उसके बाद प्रतिशोध की भावना से फिर इसे तोड़ा गया है। पूर्व विधायक सुनील जैन, पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी, रामकुमार पचौरी रात में मौके पर पहुंचे थे। सुनील जैन ने बताया कि बरोदिया में विश्वनाथयादव कांग्रेस के नेता है और भारत जोड़ो उप यात्रा के दौरान वे तिरंगा यात्रा लेकर निकले थे, इसलिए उनका यह ढाबा मंत्री के इशारे पर तोड़ दिया गया है। दोबारा प्रशासन द्वारा यहां अमले को भेजकर तोड़फोड़ करने की जानकारी मुझे जैसे ही लगी तो कांग्रेस नेताओं के साथ यहां आकर देखा और वास्तविक स्थिति से कमलनाथ व दिग्विजय सिंह को अवगत कराया गया हैं।

दिग्गी ने भूपेंद्र सिंह के नौकर बनकर काम करने का लगाया था आरोप

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खुरई के एसडीएम और एसडीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये मंत्री भूपेंद्र सिंह के नौकर बनकर काम कर रहे हैं। जितना प्रतिशोध इस सरकार में देखा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। पुलिस कोर्ट में चालान और डायरी पेश नहीं कर रही है। मंत्री के इशारे पर सब हो रहा है।

Two days ago, former CM Digvijay Singh had taken up the matter of forcibly demolishing the dhaba of the Congress leader in Barodia of Khurai assembly constituency, which he himself had come to see, the administration team ransacked the same dhaba last night!