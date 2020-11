सागर : एक ही परिवार के 5 सदस्यों की झरने के पानी में डूबने से मौत

Sagar

oi-Vishwanath Saini

सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले से दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां झरने के पानी में डूबने से एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार एक ही परिवार के छह सदस्य राहतगढ़ जलप्रपात पर पिकनिक मनाने आया था। वे झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए।

खबर है कि इनमें से पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक सदस्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

VIDEO : राजस्थान में भारी बारिश से पिता व दो बेटे एनीकट में डूबे, दो के शव मिले, तीसरे की तलाश जारी

Madhya Pradesh: Five members of a family drown, one injured in Rahatgarh waterfalls, Sagar district

Police say, “A family of six came to Rahatgarh waterfall for a picnic & entered the prohibited area. Five persons died by drowning & one has been taken to hospital for treatment.” pic.twitter.com/MhTGAeOaaa