MP में कांग्रेस सख्त: नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का पुतला फूंकने वालों को नोटिस, हो सकते हैं बाहर

सागर शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजकुमार पचौरी का पुतला जलाने वाले नेताओं और पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब-तलब किया है।

मप्र कांग्रेस कमेटी ने सागर में नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी का विरोध करने सड़क पर उतरे और कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला जलाने वालों को निष्कासन के नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर जवाब-तलब किया है। यदि नोटिस का जवाब नहीं दिया या पार्टी संतुष्ट नहीं हुई तो इनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है।

मप्र कांग्रेस की अनुशासन समिति के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाश शेखर ने सागर में कांग्रेस के पदाधिकारी जतिन चौकेस, निखिल चौकसे, गोवर्धन रैकवार और श्रीदास रैकवार को निष्कासन के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि पार्टी की तरफ से नियुक्त जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी का ​सड़क पर आकर विरोध किया, पार्टी कार्यालय के सामने अनुचित नारेबाजी की और कांग्रेस पार्टी की रीति-नीति के खिलाफ आचरण किया है। चारों नेताओं का यह कार्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। क्यों न आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। नोटिस में आगामी सात दिन के अंदर जवाब देने का आदेश दिया गया है।

यह है पूरा मामला

मप्र कांग्रेस कमेटी ने चार दिन पहले मप्र में 32 जिलों में 64 शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्षों को नियुक्ति करने की घोषणा की थी। सागर शहर अध्यक्ष के रूप में कमलनाथ कैंप से युवा नेता राजकुमार पचौरी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राजकुमार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस में नेता जतिन चौकसे, निखिल चौकसे, गोवर्धन रैकवार व श्रीदास रैकवार सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राजकुमार को ग्रामीण इलाके का रहने वाला बताते हुए, बंडा से भगौड़ा बताकर, जतिन चौकसे पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाते हुए विरोध किया था। इतना ही नहीं राजकुमार पचौरी को गोविंद राजपूत का पिट्ठू बताते हुए खिलाफ में नारेबाजी की थी।

