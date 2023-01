गणतंत्र दिवस के ठीक पहले बारिश के चलते मुख्य कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। छतरपुर जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। सागर में भी मुख्य आयोजन में स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं।

Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

Republic Day 2023 : मौसम में बदलाव के बाद बुधवार शाम से बुंदेलखंड इलाके में बारिश जैसा मौसम नजर आ रहा है। सागर, छतरपुर, खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़ इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। छतरपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के तहत बिजावर मेला ग्रांउड पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं।

बुंदेलखंड में जोरदार बारिश, छतरपुर में गणतंत्र दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित

राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मौके आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बेमौसम बारिश ने खलल डाला है। बुंदेलखंड के अधिकांश इलाकों में मुख्य कार्यक्रम तो आयोजित किए गए, लेकिन स्कूली बच्चों के नृत्य, पीटी व सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित करना पड़े। छतरपुर में बिजावर मेला ग्राउंड पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए है। केवल ध्वजारोहण किया गया। बीती रात बारिश के चलते ग्राउंड में पानी भर जाने और सुबह तक बारिश होने के बाद प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। अमूमन यही स्थित जिले में रही।

Smart City Sagar: सीईओ/आयुक्त बंगले में बाढ़ जैसे हालात, सड़क ऐसे धंसी मानो भूकंप आया हो!

सागर में मंत्री भार्गव ने फहराया राष्ट्रध्वज

सागर में गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव शामिल हुए। उन्होंने पीटीसी ग्रांउड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। सीएम के संदेश का वाचन भी किया गया। इसके बाद मुख्य आयोजन में सभी विभागों द्वारा तैयार की गईं झांकियों का प्रदर्शन किया गया।

English summary

Main programs have been affected due to rain just before Republic Day. The cultural program had to be postponed in Chhatarpur district. In Sagar too, cultural programs of school children have been postponed in the main event.