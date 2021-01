Farmer Tractor rally: गोली से नहीं, चोटें लगने से हुई थी रामपुर के किसान की मौत, पीएम रिपोर्ट में खुलासा

Rampur

oi-Vinay Saxena

रामपुर। कृषि कानूनों (Farm laws) के खि‍लाफ 26 जनवरी को दिल्ली में हुए ट्रैक्टर मार्च (Farmer Tractor March) के दौरान यूपी के रामपुर निवासी किसान नवरीत सिंह उर्फ नेवी की मौत के मामले में एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र का बयान सामने आया है। उन्‍होंने बताया कि पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि द‍िल्‍ली में ट्रैक्‍टर रैली के दौरान मरने वाले किसान की मौत चोट लगने से हुई, ना कि गोली लगने से। बता दें, इससे पहले दिल्‍ली की पुलिस की ओर से भी साफ किया जा चुका है कि किसान की मौत ट्रैक्‍टर पलटने से चोट लगने के कारण हुई है। बता दें कि नवरीत ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, कुछ समय पहले भी वो भारत वापस आया था।

सुबह फोन पर पिता से कही थी ये बात

25 वर्षीय नवरीत सिंह उर्फ नेवी रामपुर जिले के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के डिबडिया गांव का रहने वाला था। नवरीत चार दिन पूर्व ही किसान आंदोलन में गाजीपुर बार्डर गया था। वह किसान परेड में भी मंगलवार को शामिल था। पिता साहब सिंह ने बताया क‍ि सुबह नवरीत ने फोन पर बताया था कि वह अपने दोस्त का ट्रैक्टर चला रहा है और परेड में शामिल हुआ है। शाम होते-होते आंदोलन में शामिल लोगों ने उन्हें बताया कि पुलिस की गोली से उनके बेटे की मौत हुई है।

The FIR says that the Police and others started rescuing them but the protesting farmers came there with tractors and attempted to hit Police officials. The police had a close shave and left from the spot, later they got to know that the farmer succumbed to his injuries.