चित्तौड़गढ़ में आरएसएस पदाधिकारी की अज्ञात बदमाशों ने की हत्या, तनाव के बाद धारा 144 लागू

Rajasthan

oi-Vishwanath Saini

चित्तौड़गढ़, 1 जून। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आरएएस से जुड़े शख्स की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। वारदात के बाद चित्तौड़गढ़ में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त रतन सोनी के रूप में हुई है, जो चित्तौड़गढ़ शहर के के गांधीनगर क्षेत्र के रहने वाले थे। वे भाजपा के पूर्व पार्षद जगदीश सोनी के बेटे थे।

रतन सोनी की हत्या के बाद लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और वारदात के विरोध में प्रदर्शन किया। स्थिति को काबू में करने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लागू करनी पड़ी है।

बता दें कि रतन सोनी पर शहर के शिवाजी सर्किल पर अज्ञात बदमाशों ने बीती रात को हमला किया। गंभीर रूप से घायल रतन सोनी को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद उदयपुर रैफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एएसपी कैलाश संधु ने कहा कि रतन सोनी पर अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमले के कारणों का पता नहीं चल पाया है ना ही आरोपियों की पहचान हो सकी है।

Rajasthan | People protest in Chittorgarh after Ratan, the son of a former councillor Jagdish Soni was killed last night. Case registered against three people. Visuals from this morning. More details awaited. pic.twitter.com/oEQV40ZRsO