Udaipur Row: तुष्टिकरण की नीति के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद- पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे

जयपुर, 29 जून। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या से पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है। तो वहीं इस घटना का कड़ा विरोध विपक्ष और कई राजनैतिक दलों ने भी किया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि "शह और तुष्टिकरण" की नीतियों ने राज्य में सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया।

Udaipur Row: Gohlot Govt's Appeasement policy has boosted the spirits of criminals said Former CM Vasundhara Raje. here is her tweet, please have a look.