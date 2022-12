Rajasthan Protest हिंसक हुआ, सीकर में आक्रोशितों ने तोड़े बैरियर, MP हनुमान बेनीवाल भी दिखे, VIDEO

Rajasthan Protest हालिया गोलीबारी के खिलाफ हुआ, लेकिन आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के कारण विरोध हिंसक हो गया।

Jyoti Bhaskar

राजस्थान में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। Rajasthan Protests हालिया गोलीबारी के खिलाफ हुआ, लेकिन आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के कारण विरोध हिंसक हो गया। राजस्थान के सीकर में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने बैरियर तोड़ डाले। उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़कों पर लगाए गए अवरोधकों को भी उखाड़ फेंका।

#WATCH | Protest against the recent shootout turned violent as protestors slammed barriers in Sikar, Raj

MP Hanuman Beniwal seen during the protest.

Protestors are demanding security for family of Raju Thehat & govt job& financial help for deceased civilian Tarachand's family pic.twitter.com/cZjk0wS7kF