'पायलट के समर्थक दो साल से गालियां दे रहे, लड़ाई हुई तो एक ही बचेगा' राजस्थान के मंत्री ने लगाया बड़ा आरोप

Rajasthan

oi-Jyoti Bhaskar

जयपुर, 17 सितंबर : राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर आरोप लगे हैं। अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट के समर्थक गत दो वर्षों से सोशल मीडिया पर गाली-गलौज कर रहे हैं।

उन्होंने एक ट्वीट में सचिन पायलट पर सीधा हमला बोला और कहा, अगर मुझ पर जूता फिंकवाकर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बन जाएं, क्योंकि लड़ाई होने पर दोनों में एक ही बचेगा।

What I meant with my tweet was that if our supporters throw shoes & slippers at you, like you let your supporters do, there'll be a surety of being thrown out from politics; either one of us will be left, or no one: Rajasthan Minister Ashok Chandna