राजस्थान : दलित दूल्हा-दुल्हन को मंदिर में घुसने से रोका, FIR के बाद पुजारी गिरफ्तार

Rajasthan

oi-Vishwanath Saini

जालोर, 25 अप्रैल। राजस्थान के जालोर जिले में दलित जोड़े का मंदिर में प्रवेश रोकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पुजारी को अरेस्ट किया है। उस पर दलित कपल को मंदिर में प्रवेश से रोकने का आरोप है।

शनिवार को दलित दूल्हा-दुल्हन ने जालोर के नीलकंठ गांव के मंदिर में नारियल चढ़ाने के लिए बारात को रोका था।घटना के एक वीडियो में पुजारी वेला भारती को मंदिर के द्वार पर जोड़े को रोकते हुए नजर आ रहा है। दलित दंपति के परिवार से भी पुजारी ने बहस की।

दुल्हन के चचेरे भाई ताराराम ने पुलिस थाने में शिकायत देकर बताया कि जब हम वहां पहुंचे। पुजारी ने हमें दरवाजे पर ही रोक लिया और नारियल बाहर चढ़ाने को बोला। उन्हें दलित जाति से होने के कारण मंदिर में नहीं घुसने दिया। कुछ ग्रामीणों ने भी पुजारी का पक्ष लिया। हमने उसने कई बार गुहार लगाई। नहीं माने तो आखिर में पुलिस शिकायत कर दी।

Rajasthan | On the night of April 22 we received info that an unmarried Dalit couple's entry was stopped into a temple. We registered a case & arrested the accused priest on April 23. Further investigation is underway: Himmat Charan, DSP Jalore pic.twitter.com/z0ZUXaUZ1v