Nupur Sharma Row: भाजपा पर बरसे पायलट, कहा-'BJP ने देश की इमेज खराब की'

जयपुर, 08 जून। पैगंबर मुहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने की वजह से लोगों के निशाने पर आईं नूपुर शर्मा को भाजपा ने पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है लेकिन इसके बावजूद नुपुर पर विपक्ष लगातार हमलावर है, वो लगातार भाजपा से नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने कहा है कि नूपुर शर्मा के बयान के बाद बीजेपी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि 'जो भी बयान बीजेपी नेताओं की ओर से आए हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है लेकिन जब देश में इसका विरोध हो रहा था तो भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया लेकिन जब विदेशों में विरोध होने लगा तो उन्होंने अब एक्शन लिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब भाजपा ने ऐसा काम किया है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त हमारे देश की छवि खराब हुई है, वो चिंता का विषय है। भारत की इमेज सारे धर्म का आदर करने की है लेकिन अब उस पर प्रश्न खड़े हो गए, मुझे लगता है कि अब इमेज को वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जो कि आसान नहीं है।'

मुझे लगता है कि 'भाजपा इस बारे में गहन से सोचे, जो एक्शन लिया गया है वो नाकाफी है, ना केवल विदेश के लोगों को बल्कि देश के लोगों को भी लगना चाहिए कि आपने गलत चीज को सुधारा है। भाजपा को अपने विचार पर फिर से सोचना चाहिए क्योंकि यह सब देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इससे देश में टकराव पैदा होता है, उसे कड़े एक्शन लेना चाहिए।' मालूम हो कि पैगंबर मुहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के वजह से भाजपा ने पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को निलंबित कर दिया है। कांग्रेस दोनों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है।

