बाड़मेर : 120 फीट गहरे कुएं में आदम खान ने जीत जिंदगी की जंग, इंडियन आर्मी ने 10 घंटे चलाया स्पेशल ऑपरेशन

बाड़मेर, 3 जून। राजस्थान के बाड़मेर जिले के खूमे की बेरी गांव में 120 फीट गहरे कुएं के मलबे में फंसे आदम खान ने जिंदगी की जंग जीत ली। भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया है। इसके करीब 12 घंटे तक स्पेशल ऑपरेशन चलाया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

बाड़मेर के धोरीमन्ना इलाके के खुमे की बेरी गांव निवासी 21 वर्षीय आदम खान कुएं का निर्माण कर रहा था। करीब 120 फीट नीचे मिट्टी ढहने से वह दब गया। हादसा दो जून की दोपहर ढाई बजे की है।

कुएं में आदम के गिरने की सूचना पर आस-पास के कई गांवों के लोग मौके पर पहुंचे। बचाव दल के सदस्यों ने कुएं में प्रवेश किया और सावधानी से उसके शरीर को धड़ तक बाहर निकाला। हालाँकि उसके पैर एक चट्टान के नीचे फंस गए थे, इस प्रकार उसे बाहर निकालने के लिए उसके पैरों को मुक्त करने के लिए एक कंक्रीट कटर का उपयोग किया गया था।

आखिरकार 03 जून को दोपहर 12:30 बजे उन्हें बचा लिया गया। उसके बाद उन्हें एक एम्बुलेंस में तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई और जिला अस्पताल, बाड़मेर ले जाया गया। जहाँ अब युवक की हालत ठीक बताई जा रही है।

A joint team of Army and civil administration executed a successful ten hours operation on June 2-3 to extricate a civilian stuck in the debris of a brick-lined well at a depth of 120 feet in Khoome Ki Beri village in Barmer: Lt Col Amitabh Sharma, PRO Defence, Rajasthan pic.twitter.com/SDEWSAybS9